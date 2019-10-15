Новая школа в поселке Российском откроется в 2020 году

Строительство новой школы на 1100 мест в одну смену на месте бывшего лагеря труда и отдыха «Ивушка» в поселке Российском завершится в 2020 году. В настоящее время учебное заведение готово на 25%, сообщили в мэрии. Подрядчиком на строительстве выступает ООО СМУ «Гражданстрой».

По словам подрядчика, до конца осени все работы по возведению каркаса здания планируют завершить. Заключены контракты на строительство инженерных сетей.

Это будет трехэтажное здание площадью 22,5 тыс. кв. м. Его строят на участке площадью около 2,3 га. В школе предусмотрены спортивный и актовый залы, а также пищеблок. На прилегающей территории – спортивные и детские площадки, а также поле для мини-футбола.

В мэрии уточняют, что лагерь труда и отдыха «Ивушка» ранее принадлежал сельскохозяйственному производственному кооперативу «Краснодарский». Лагерь закрыли в 2012 году.

Василий Хитрых