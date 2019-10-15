Российские волейболисты завершили выступление в Кубке мира

Сборная России по волейболу в своей заключительной игре за Кубок мира в Японии после серии проигрышей добилась убедительной победы, обыграв в трех сетах команду Туниса,— 3:0 (25:16, 25:16, 25:15). По итогам 11 матчей россияне набрали 15 очков, победив в пяти и проиграв в шести встречах, и могут занять шестое или седьмое место в турнире. Кубок мира досрочно достался бразильцам, вторые — поляки, третьи — американцы. Итоговое место сборной России станет известно после сегодняшнего матча Бразилия—Италия.

Победой над сборной Туниса со счетом 3:0 (25:16, 25:16, 25:15) российские волейболисты завершили свое участие в розыгрыше Кубка мира и на проходящем в Японии турнире могут занять в итоге либо шестое, либо седьмое место. Это станет известно сегодня после матча Бразилия—Италия. Сборная России под руководством финского специалиста Туомаса Саммельвуо выиграла в турнире пять встреч, проиграла шесть и набрала в итоге 15 очков, а у итальянцев за день до окончания соревнований очков пока что 14.

Уже известны все призеры турнира. Победителями досрочно стали волейболисты сборной Бразилии, не уступившие ни в одной встрече из десяти. Во вторник бразильцы в заключительном туре проведут матч с командой Италии. Второе место заняли поляки, которые в последнем туре победили сборную Ирана,— 3:0 (25:18, 25:18, 25:16). У действующих чемпионов мира 9 побед в 11 встречах и 29 набранных очков. Третьими стали американцы, в своем заключительном матче обыгравшие египтян,— 3:1 (22:25, 25:16, 25:14, 25:13). В активе американцев также 9 побед и 28 очков.

Кубок мира разыгрывается раз в четыре года — в предолимпийский сезон с участием 12 команд из всех континентальных зон Международной федерации волейбола. Сборные встречаются друг с другом по одному разу, а победителем становится та команда, которая набирает в итоге наибольшее количество очков. Россияне выигрывали Кубок мира дважды — в 1999 и 2011 годах, а в 2007 году были вторыми.

Вера Мухина