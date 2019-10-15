Аэропорт Стригино перешел на электронные посадочные талоны

В нижегородском международном аэропорту Стригино (входит в холдинг «Аэропорты регионов») стали доступны электронные посадочные талоны. После онлайн-регистрации на рейс пассажир получает на смартфон соответствующий документ со штрих-кодом. Его нужно отсканировать на стойке, чтобы пройти в стерильную зону аэропорта, и предъявить при посадке на самолет.

Как сообщает пресс-служба Стригино, пассажиры по-прежнему могут получить и бумажный посадочный талон на стойке регистрации или в киоске самостоятельной регистрации в аэропорту.

Напомним, Минтранс РФ разрешил пассажирам проходить в стерильную зону аэропортов при онлайн-регистрации в феврале 2019 года. Одними из первых электронные посадочные талоны стали принимать аэропорты Казани (с 25 февраля), Москвы (Шереметьево – 4 апреля) и Ижевска (10 апреля).

Подробнее читайте в публикации “Ъ FM” «Посадочные талоны перетекают в электронный формат».

Анастасия Еремина