В Самаре вновь прошла серия обысков у сотрудников штаба Навального

Во вторник полиция пришла с обысками в квартиру к активисту самарского штаба Алексея Навального Евгению Трубченко. Об этом он сообщил в Facebook.

«В квартиру стучат полицейские, у меня обыск», – говорится в сообщении.

Обыски также прошли у координатора штаба Навального Егора Алашеева и его жены с детьми Анны Алашеевой. Сейчас следственные мероприятия проходят в самом штабе.

Ранее, 14 октября Егор Алашеев был задержан, после чего суд приговорил его на 1 сутки ареста за уклонение от обязательных работ. Об этом “Ъ” сообщила мать задержанного Ольга Алашеева.

В сентябре в 40 городах России прошли обыски в штабах сторонников Алексея Навального. В Самаре обыски с изъятием техники проводились в квартирах у Егора Алашеева и Евгения Трубченко. По данным главы международной правозащитной группы «Агора» Павла Чикова, все обыски проводил следственный комитет по уголовному делу о легализации преступных доходов.

Георгий Портнов, Алена Смирнова