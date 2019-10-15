Торговлю Екатеринбурга лишили антитеррористической безопасности

Только 13 торговых объектов Екатеринбурга получили паспорта антитеррористической безопасности, сообщила сегодня председатель комитета горадминистрации по товарному рынку Елена Чернышева. При этом соответствующий перечень содержит 74 торговых объекта: 16 торговых центров, 13 торговых комплексов, семь гипермаркетов, 32 универсама, три автосалона и три рынка.

По словам госпожи Чернышевой, причина в том, что полномочия по антитеррористической работе принадлежат региональным властям. «Но субъект не хочет, не может, не делает, а глава в конце концов спрашивает нас. В конце сентября губернатор подписал распоряжение, что занимается этой работой муниципалитет»,— отметила она.

Между тем, сейчас в Екатеринбурге 44 торговых центра общей площадью 1 млн кв. м и 55 торговых комплексов общей площадью 299 тыс. кв. м. По данным администрации города, сейчас 57% всех торговых площадей города сосредоточены в ТЦ. По обеспеченности качественными торговыми площадями Екатеринбург стоит на втором месте после Самары, опережая Санкт-Петербург и Москву.