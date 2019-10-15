Поезд «Лыжная стрела» свяжет Ростов-на-Дону и Красную Поляну

Специальный поезд «Лыжная стрела» будет курсировать между Ростовом-на-Дону и Красной Поляной (курорт «Роза Хутор») во время новогодних праздников, сообщила пресс-служба администрации Сочи. Маршрут для гостей горнолыжного курорта будет действовать с 20 декабря до 7 января, за исключением 31 декабря 2019 года.

Поезд «Лыжная стрела» будет отправляться из Ростова ежедневно в 20:45 и прибывать на курорт «Роза Хутор» в 8:22 следующего дня. В обратном направлении поезд поедет с 21 декабря — отправление в 20:10 и прибытие в 8:22 следующего дня в Ростов. «Лыжная стрела» будет останавливаться в Краснодаре, Туапсе, Сочи и Адлере.

Анна Перова, Краснодар

Анна Перова, Краснодар