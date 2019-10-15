В Башкирии пройдет совещание участников программы геопарков ЮНЕСКО

В Салаватском районе Башкирии на базе санатория «Янган-тау» 25-29 ноября пройдет семинар-совещание участников программы ЮНЕСКО «Глобальная сеть геопарков», сообщается в документах правительства республики. Инициатором проведения совещания в Башкирии стали российская комиссия по делам ЮНЕСКО при МИД РФ и департамент секретариата ЮНЕСКО по геонаукам и геопаркам.

Оргкомитет по подготовке мероприятия возглавил первый заместитель руководителя администрации главы региона Ринат Баширов.

В этом году башкирский геопарк «Янган-тау» первым в России был включен в глобальную сеть геопарков ЮНЕСКО. Свой статус он получил в 2017 году, когда ученые обнаружили на территории района геологические разрезы — Мечетлино, Большая лука и Лаклы. На территории геопарка расположена гора Янган-тау, возле которой построен бальнеологический курорт-санаторий (находится в собственности республики). Программа развития парка «Янган-тау» предусматривает строительство дорожной и туристической инфраструктуры для увеличения турпотока втрое за пять лет.

В глобальную сеть геопарков ЮНЕСКО входят 147 геопарков в 41 стране.

Ирина Самойлова