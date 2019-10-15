В Новороссийске отгрузили рекордную партию подсолнечного масла

На терминале ООО «ИПП», входящего в Группу «Новороссийский морской торговый порт», впервые погрузили на танкер партию масла в объеме 26,6 тыс. тонн. Всего за восемь месяцев текущего года через мощности терминала было отгружено 248 тыс. тонн масла, сообщили в компании.

В настоящее время мощность перевалки подсолнечного масла на терминале ООО «ИПП» составляет 0,6-0,7 млн тонн в год. Если потребности рынка увеличатся, мощность перевалки в следующем году может вырасти до 1-1,5 млн тонн в год. В дальнейшем также возможен рост.

Сейчас на производственном комплексе ООО «ИПП» проводятся строительно-монтажные работы для организации приема растительного масла с автотранспорта, а также планируется вовлечение в технологический процесс дополнительных емкостей.

Василий Хитрых