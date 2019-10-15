Мэрия Оренбурга задолжала застройщикам 24 млн рублей

Прокуратура Оренбурга выявила задолженность Управления жилищно-коммунального хозяйства городской администрации перед предпринимателями-строителями жилья. Об этом сообщает надзорное ведомство региона.

По информации прокуратуры, в текущем году УЖКХ заключило с тремя строительными компаниями и одним индивидуальным предпринимателем договоры о строительстве и предоставлении жилья нуждающимся гражданам. Кроме того, еще с одним предпринимателем муниципалитет договорился о благоустройстве дворов.

Подрядчики выполнили работы в установленные сроки. Но администрация рассчиталась не со всеми из них. Сумма задолженности составила 24 млн руб.

В связи с этим прокурор города внес главе Оренбурга представление об устранении нарушений. После этого муниципалитет погасил образовавшуюся задолженность.

Георгий Портнов