Рост заработных плат на Юге России составил 10,2%

В третьем квартале 2019 года рост заработных плат в Южном федеральном округе ко второму кварталу составил 10,2%. Такие данные публикует рекрутинговое агентство HeadHunter. По данным аналитиков, рост зарплат в ЮФО самый высокий среди федеральных округов России (СЗФО – 7,9%; ДФО – 5%). Средняя зарплата на Юге России зафиксирована на уровне 53,5 тыс. руб. Это пятый результат среди округов, а также городов федерального значения с областями.

Самые высокие зарплаты в Москве и Московской области (85,7 тыс. руб., рост – 4,1%). В ТОП-5 лидеров также входят Санкт-Петербург и Ленобласть (67,8 тыс. руб., рост – 4,2%), Дальний Восток (63,9 тыс. руб., рост – 5%) и Урал (62,2 тыс. руб., рост – 3,4%).

Сообщается, что серьезным трендом, повлиявшим на формирование данных показателей, стало существенная индексация заработных плат иностранными компаниями. При этом, отмечается сокращение разрыва между зарплатами в российских и иностранных компаниях на уровне специалиста и выше.

Отрицательную динамику роста зарплат в этом квартале не показала ни одна из отраслей. Наиболее низкие темпы были зафиксированы у работников телекоммуникаций и связи (0,1%), строительства, эксплуатирования и проектирования (0,4%) и медицины, фармацевтики (0,9%). Наибольший прирост зарплат был в логистике (11,3%), розничной торговле (6,9%), энергетике (7,3%) и ИТ (5%).

Дмитрий Михеенко