В совет директоров российского Forbes вошел основатель ABBYY

Основатель компании ABBYY Давид Ян стал членом совета директоров Forbes Russia. Господин Ян будет отвечать за цифровую трансформацию российской версии журнала. На этом посту он сменил Арманжана Байтасова, который вошел в совет директоров в ноябре 2018 года, сообщается в пресс-релизе Forbes.

Всего в совете директоров Forbes Russia 11 человек. В него входят четыре независимых директора: бывший главный редактор журнала Forbes, основатель The Bell Елизавета Осетинская, гендиректор Sports.ru Дмитрий Навоша, экс-президент МТС Василий Сидоров, председатель совета директоров Mail.Ru Group Дмитрий Гришин; также в составе совета — гендиректор Forbes Russia Эльмар Муртазаев, редакционный директор Николай Усков, главный редактор Николай Мазурин, журналистка Елена Березанская, председатель комитета по стратегии, управляющий партнер УК Спутник Булат Столяров и владелец российского Forbes Магомед Мусаев.

Напомним, в августе 2018 года зять бывшего главы Дагестана Рамазана Абдулатипова Магомед Мусаев выкупил Forbes у Александра Федотова. Уволенный в июне из Forbes Николай Усков вернулся в журнал на позицию редакционного директора.

Подробнее о смене владельца Forbes читайте в публикации “Ъ” «Forbes нашел читателя».