В Ростове врезавшийся в остановку водитель автобуса скрылся с места происшествия

Водитель, допустивший наезд на остановку общественного транспорта в Ростове, скрылся с места происшествия, рассказали „Ъ-Юг“ в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области. Его разыскивает полиция.

«Водитель скрылся с места ДТП, сотрудники полиции устанавливают его местонахождение», - сообщили в ведомстве.

В ДТП пострадали два мальчика 2006 года рождения, сообщает «Интерфакс-Юг» со ссылкой на собственный источник в медицинских кругах. Один из них госпитализирован в городскую больницу N20 с открытым переломом бедра, второй - в Детскую областную больницу с закрытой черепно-мозговой травмой и резаной раной руки.

Как ранее писал „Ъ-Юг“, вчера на пр. Королева в Ростове автобус № 44 врезался в остановочный павильон. По предварительным данным, водитель автобуса не справился с управлением. Обстоятельства ДТП уточняются.

Дарья Голякова