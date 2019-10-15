«Молот-Прикамье» пополнил опытный голкипер

«Молот-Прикамье» заключил контракт с вратарем Иваном Лисутиным. Голкиперу 32 года, он имеет опыт выступления в клубах КХЛ: «Металлург Мг», «Автомобилист», «Витязь», «Торпедо», «Нефтехимик». Воспитанник тюменского хоккея уже находится в расположении команды и, возможно, сыграет в предстоящей домашней серии, которая начнется 16 октября матчем с «Сарыаркой» из Караганды. Вакансия появилась после ухода из клуба воспитанника пермского хоккея Георгия Анаркулова. В начале октября он перешел в воронежский «Буран».

Ворота «Молота-Прикамье» в этом сезоне защищают также Михаил Шпаков и Дмитрий Шугаев.