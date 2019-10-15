В Челябинске задержали подозреваемого в расстреле трех человек

Правоохранители задержали 50-летнего жителя Челябинска, которого подозревают в причинении огнестрельных ранений троим жителям города. Инцидент произошел в Курчатовском районе 13 октября. Один из потерпевших умер в больнице, состояние двух других оценивается как стабильное, сообщают в региональном управлении СКР.

По версии следствия, между задержанным и потерпевшими произошел бытовой конфликт, в результате мужчина устроил стрельбу из пистолета. Следователи ходатайствуют о заключении предполагаемого преступника под стражу. Идет сбор и закрепление доказательной базы, решается вопрос о предъявлении обвинения.