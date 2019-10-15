Пограничники Ростовской области задержали браконьеров с уловом на 2,5 млн рублей

Сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Ростовской области на траверзе Чумбур-Косы в 600 м от береговой линии Азовского моря поймали с поличным четверых браконьеров, сообщает пресс-служба ведомства. При задержании злоумышленники пытались скрыться с незаконным уловом от пограничного катера на лодке типа «байда».

У нарушителей изъяли более 1 км сетей, лодку и незаконный улов стоимостью 2,5 млн руб. В их отношении возбудили дела об административных правонарушениях о нарушении правил и требований, регламентирующих рыболовство во внутренних морских водах (ч. 2 ст. 8.17 КоАП РФ) и неповиновении законным требованиям военнослужащего в связи с

исполнением им обязанностей по охране государственной границы РФ (ст. 18.7 КоАП РФ)

Кроме того, правоохранители проверяют действия нарушителей на наличие признаков незаконного вылова водных биоресурсов (ст. 256 УК РФ). По этой статье браконьерам грозит до пяти лет лишения свободы.

Дарья Голякова