В Челябинске будут судить жителя Кургана за обман РЖД на 760 тыс. рублей

Советский районный суд Челябинска рассмотрит уголовное дело предпринимателя из Кургана, похитившего средства ОАО «Российские железные дороги».

Как сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры, по версии следствия, в декабре 2018 года генеральный директор курганской коммерческой организации получил от РЖД 760 тыс. руб., предоставив товарно-транспортные накладные с ложными сведениями об отгрузке загрязненного нефтью грунта в ходе выполнения работ по ликвидации объектов накопленного экологического ущерба.

Предприниматель обвиняется по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения в крупном размере). Материалы дела направлены в Советский районный суд Челябинска для рассмотрения по существу.