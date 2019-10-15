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В краевом ГУФСИН началась инспекторская проверка

В ГУФСИН по Пермскому краю началась инспекторская проверка. В течение трех недель сотрудники центрального аппарата ФСИН РФ будут изучать оперативно-служебную, производственно-хозяйственную и финансово-экономическую деятельность краевого главка. Отчет о результатах проверки будет передан директору ФСИН Александру Калашникову.

Как сообщает пресс-служба ГУФСИН по Пермскому краю, инспекторская проверка ФСИН России проводится один раз в пять лет, по результатам которой комиссия выносит заключение о состоянии дел в территориальном органе.

Напомним, что в начале октября в краевом главке сменился начальник. Вместо ушедшего на пенсию генерал-майора Владимира Андреева был назначен полковник Юрий Лымарь, ранее возглавлявший ГУФСИН России по Псковской области.

В конце сентября правозащитный сайт опубликовал видео избиения в колонии №9 Соликамска сокамерниками одного из осужденных. СУ СКР по Пермскому краю возбудило уголовное дело, на период следствия от занимаемой должности отстранен замначальника колонии по безопасности.

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