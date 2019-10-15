Депутат Саратовской областной думы покинул пост ректора СГЮА

В руководстве Саратовской государственной юридической академии произошли кадровые перестановки. Как стало известно „Ъ-Средняя Волга“, пост ректора покинул Сергей Суровов, который является депутатом областной думы от «Единой России».

Он уволился по собственному желанию, последним днем его работы в вузе стало 11 октября.

Врио ректора назначена директор института дополнительного профессионального образования Екатерина Ильгова. Как сообщили „Ъ-Средняя Волга“ в пресс-службе академии, ее коллективу вуза сегодня на ученом совете представил губернатор Валерий Радаев.

Сергей Суровов руководил академией более 13 лет — с 30 марта 2006 года.

Марина Ковалева