В Челябинской области поезд Пенза – Нижневартовск насмерть сбил мужчину

Уральское следственное управление на транспорте СК России проводит проверку по факту смерти мужчины, которого сбил пассажирский поезд в Челябинской области.Инцидент произошел вечером 14 октября на четвертом пути станции Аргаяш Южно-Уральской железной дороги, сообщает пресс-служба Уральского СУ СКР на транспорте.

По предварительным данным, машинист пассажирского поезда Пенза – Нижневартовск, заметив переходившего пути человека, подал сигнал и применил экстренное торможение, но избежать наезда не удалось. В результате 56-летний мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.