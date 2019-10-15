Члены ОПГ, осужденные за вывод в Гонконг 1 млрд рублей, обжаловали приговор

Члены преступной группы, осужденные за незаконную банковскую деятельность и вывод КНР около 1 млрд руб., обжаловали приговор. Как указано в картотеке Пермского краевого суда, апелляцию на приговор Мотовихинского суда подали пятеро из семи осужденных. Их жалобу рассмотрит судья Наталья Пикулева 13 ноября.

По версии следствия, лидер китайской диаспоры в Пермском крае Ван Сэнь, пользуясь авторитетом среди диаспоры не только в Прикамье, но и на близлежащих территориях, занимался поиском клиентов из числа выходцев из Южной Азии. Он был своеобразным гарантом чистоты сделки. Причем подыскивал их злоумышленник в Екатеринбурге. Наличность доставлялась из Екатеринбурга в Пермь и Москву на машинах и поездах, где менялась на валюту, а затем выводилась за рубеж. Следствие считает, что всего в Гонконг было перечислено около 1,02 млрд руб., а через подконтрольные юрлица — около 2 млрд руб.

Приговор в отношении участников ОПГ был вынесен в июле 2019 года. Изначально следствие вменяло троим подсудимым создание организованного преступного сообщества, а двоим — участие в нем. В итоге им было назначено гораздо менее строгое наказание, чем рассчитывала прокуратура. Впрочем, снятие наиболее тяжкого обвинения не спасло часть подсудимых от реальных сроков.