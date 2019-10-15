Новый обыски проходят в штабах Алексея Навального в Сибири

Сотрудники правоохранительных органов проводят новые обыски в региональных штабах оппозиционера Алексея Навального по всей России, сообщил директор Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов в своем аккаунте Twitter.

По его словам, с утра обыски по «делу ФБК» об отмывании денег начались у действующих и бывших сотрудников региональных штабов, волонтеров и их родственников. В частности, пишет господин Жданов, следственные действия проводятся в Новосибирске, Кемерово и Новокузнецке (Кузбасс) и Бийске (Алтайский край). Так, в Новосибирске полицейские пришли к сотруднику штаба Кириллу Левеченко, в Кемерово — к экс-сотруднице Серафиме Тебенихиной и ее родителям, также обыски проводились у экс-координатора новокузнецкого штаба Антона Волошина. “Ъ” не удалось связаться с координаторами штабов Сергеем Бойко (Новосибирск) и Станиславом Калинченко (Кемерово).

Напомним, первая волна обысков прошла в начале августа этого года. Силовики проводили обыски в нескольких сибирских городах — в Новосибирске, Томске, Иркутске, Омске, Кемерово и Красноярске.

О первой волне обысков — в материале “Ъ-Сибирь” «Алексея Навального и в Сибири нашли»

Юлия Сасевич