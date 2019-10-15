Сотрудника штаба Навального в Челябинске увезли на допрос

В Челябинске у видеооператора штаба Алексея Навального Юрия Прудникова прошел обыск. Молодого человека сразу после этого увезли на допрос в управление СК России по Челябинской области, сообщил координатор штаба Максим Лапин.

Как отметил Максим Лапин, когда следственная группа пришла в квартиру, где прописан Юрия Прудников, его не было на месте. «В квартире находилась только старенькая бабушка, она перепугалась, когда увидела людей в масках. Юра приехал, его задержали и повезли на допрос. Не сказали ничего о том, с какой целью будут допрашивать»,- рассказал координатор челябинского штаба. Обыск был также проведен по месту фактического проживания Юрия Прудникова.

В челябинском штабе Алексея Навального сообщили, что Юрия Прудникова допрашивал следователь Олег Заварухин. «Ищут пресловутые 75 млн руб.», - заявил Максим Лапин. Допрос продлился около 40 минут. У господина Прудникова изъяли банковские карты.

По информации челябинского штаба Алексея Навального, обыски в штабах и квартирах у сторонников политика также проходят в Екатеринбурге, Саратове, Новосибирске и Владивостоке.