На группу «Магнезит» завели дело о нарушениях экологического законодательства

Челябинская природоохранная прокуратура проверила ООО «Группа “Магнезит”» (Сатка) на соблюдение требований законодательства об охране атмосферного воздуха. Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, выявлены нарушения экологических требований.

В частности, по закону установки очистки должны эксплуатироваться в соответствии с федеральными правилами. Между тем в 2018 году на 23 источниках выбросов проверки эффективности газоочистных установок были проведены с нарушением периодичности, прописанной в правилах. Также предприятие должно не реже двух раз в год проверять показатели работы установок, в том числе проводить лабораторные исследования. Это требование не выполнялось.

В отношении группы «магнезит» возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 8.1 КоАП РФ. Генеральному директору прокуратура внесла представление об устранении нарушений.