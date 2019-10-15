На реконструкцию аварийного дома в Верхнем Уфалее выделят 45 млн рублей

Из областного бюджета на реконструкцию дома №12а по улице Ленина в Верхнем Уфалее будет направлено 45,1 млн руб. На состояние здания жаловались собственники квартир, согласно экспертизе, жилой фонд изношен на 70%. Люди просили переселить их в другие дома, сообщает пресс-служба губернатора Челябинской области.

Как сообщил заместитель губернатора Челябинской области Сергей Шаль, жильцов на время реконструкции переселят из аварийного дома. По его словам, 33 млн руб. из выделенных 45,1 млн руб. пойдут на покупку «маневренного фонда», где разместят людей. «12,1 миллиона предназначены на ремонт квартир, общих коридоров и подъездов, а также на проведение микологического обследования дома», – добавил господин Шаль.

Здание по улице Ленина, 12а в Верхнем Уфалее – это бывшее общежитие, построенное в 1980-х годах. Сейчас у старой пятиэтажки разрушается фундамент и фасад, а стены внутри здания поражены грибком.