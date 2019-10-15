Прокуратура пытается обжаловать оправдательный приговор экс-руководителю теруправления Росимущества

Прокуратура Пермского края внесла апелляционное представление на приговор суда по уголовному делу в отношении бывшего руководителя теруправления Росимущества в Пермском крае Галины Постаноговой. Об этом сообщает Вusiness class.

Напомним, госпожа Постаногова обвинялась в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий) при передаче восьми земельных участков в собственность ООО «Капитал-Девелопмент» в 2016 году. По версии следствия, подписывая соответствующие документы, она присвоила себе полномочия врио руководителя управления, хотя таковым не являлась. Кроме того, земли не могли быть переданы без торгов, так как «Капитал-Девелопмент» не использовал их по назначению.

Но в итоге суд счел, что в действиях Галины Постаноговой нет состава преступления, и вынес оправдательный приговор.