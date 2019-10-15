Ульяновский предприниматель похитил у клиентов около 1 млн рублей

Бывший руководитель ульяновской коммерческой структуры, подозреваемый в хищении финансовых ресурсов клиентов на сумму около 1 млн руб., предстанет перед судом. Об этом сообщает прокуратура региона.

Прокурор Железнодорожного района Ульяновска утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бизнесмена, учредившего ООО «Спецпожстрой к», которым управлял через подставное лицо. Злоумышленник предложил членам гаражного кооператива «Планета-3» услуги по строительству гаража, не выполнив свои обязательства после оплаты.

Бизнесмен обвиняется по ч.3 ст.159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере).

Андрей Сазонов