В Каменске-Шахтинском бывшего пристава оштрафовали за злоупотребление полномочиями

Бывшего судебного пристава-исполнителя Каменского районного отдела судебных приставов ФССП России по Ростовской области суд признал виновным во внесении заведомо ложных сведений и злоупотребление должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285, ч. 2 ст. 292 УК РФ).

Суд установил, что обвиняемый решил создать видимость снижения количества находящихся у него исполнительных производств. Для этого в течение 2018 года он вносил в официальные документы сведения об оплате взыскиваемых средств, распечатывал постановление об окончании исполнительного производства и вшивал его в дело. Эти действия привели к тому, что с должников не были взысканы деньги, и в бюджет не поступило более 190 тыс. руб.

Суд учел, что обвиняемый вину в совершении преступления признал в полном объеме, ранее к уголовной ответственности не привлекался и совершил преступление средней тяжести. Поэтому бывшему приставу назначили наказание в виде судебного штрафа 40 тыс. руб.

Дарья Голякова