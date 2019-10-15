Business Class: DJ Smash и экс-депутат заключили мировую

Свердловский районный суд Перми утвердил мировое соглашение между шоуменом Андреем Ширманом (DJ Smash) и экс-депутатом заксобрания Прикамья Александром Телепневым, сообщает Business Class со ссылкой на пресс-службу суда. Ранее диджей добился взыскания с обидчиков свыше 11 млн руб.

Согласно условиям мировой, бывший депутат обязался разместить деньги в индивидуальном банковском сейфе. Если осужденный перечислит средства, то Андрей Ширман не станет возражать против условно-досрочного освобождения обидчика от дальнейшего отбытия наказания или замены неотбытой части более мягкой санкцией.

Напомним, промоутер Сергей Ванкевич и бывший депутат законодательного собрания Пермского края Александр Телепнев были осуждены за причинение господину Ширману вреда здоровью средней тяжести в группе лиц из хулиганских побуждений (п. «г» и «д» ч. 2 ст. 112 УК РФ). Как установили следствие и суд, они избили музыканта в клубе в феврале прошлого года. Оба получили по два года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.

В октябре Пермский краевой суд признал законным досрочное освобождение продюсера Сергея Ванкевича из колонии-поселения, это наказание ему заменили на ограничение свободы.

На прошлой неделе господин Ширман написал в соцсети, что простил избивших его господ Телепнева и Ванкевича.