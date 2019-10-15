Красноярская полиция ищет поджигателей памятника героям войны

Полицейские ищут вандалов, которые подожгли памятник героям Великой Отечественной войны в Кировском районе Красноярска. Как сообщает краевое управление МВД, по данному факту возбуждено уголовное дело о вандализме. «Сотрудниками полиции проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление обстоятельств произошедшего, а также лиц, причастных к случившемуся»,— говорится в сообщении ведомства.

Акт вандализма произошел в ночь с 13 на 14 октября. По данным мэрии Красноярска, мемориал героям Великой Отечественной войны на площади 50-летия Победы пострадал в результате того, что вандалы подожгли возложенный искусственный венок. Из-за поджога пострадала поверхность памятника с именами героев и звезда Вечного огня.

Илья Галагуз