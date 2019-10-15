Экспертиза ТПП определила стоимость проезда в Перми в 25 руб.

Пермская торгово-промышленная палата по заказу думы Перми провела экспертизу стоимости проезда на общественном транспорте. Результаты исследования вчера были оглашены на заседании совета думы.

Эксперты ТПП сделали вывод, что усредненный тариф для автобусов и трамваев составляет 25 руб. При этом исследователи не оценивали тариф как двухставочный, как предлагает администрация Перми – 24 рубля по безналичному расчету и 26 рублей за наличный.

Напомним, мэрия Перми внесла в гордуму проект постановления об увеличении платы за проезд с 20 руб. до 24-26 руб. с 1 декабря 2019 года.