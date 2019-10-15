Томский вербовщик «Исламского государства» получил 13 лет в колонии особого режима

Военсуд в Томске рассмотрел уголовное дело вербовщика запрещенной террористической группировки «Исламское государство» (ИГ). Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ.

По данным чекистов, обвиняемый, являвшийся приверженцем идей ИГ, как в ходе личных бесед, так и мессенджерах Telegram и WhatsApp вербовал новобранцев в ряды террористов, призывал их присоединиться к боевикам, воюющим против правительственных войск Сирии.

Рекрутера ИГ задержали сотрудники органов госбезопасности и предъявили обвинение в содействии террористической деятельности (ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ) и публичных призывах к терроризму (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ). Уголовное дело рассматривалось трибуналом, который назначил подсудимому 13 лет в колонии особого режима.

Константин Воронов