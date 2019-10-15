Из магнитогорского робота «Федора» сделают луноход

Роскосмос через несколько лет намерен отправить на Луну антропоморфного робота, которого соберут из корпуса лунохода и туловища робота «Федора», сделанного в Магнитогорске и побывавшего недавно на МКС. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в федеральной организации.

Робот «Федор» был изготовлен НПО «Андроидная техника», а затем доработан Роскосмосом. 22 августа он отправился на околоземную орбиту 22 августа и со второй попытки причалил к Международной космической станции. На МКС аппарат под управлением космонавта выполнял ряд заданий. На Землю он вернулся 7 сентября.