В отношении компании бывшего депутата заксобрания введено конкурсное производство

Арбитражный суд Пермского края удовлетворил заявление внешнего управляющего о введении процедуры конкурсного производства в отношении ООО «УралВагонРемонт». Как следует из материалов дела, задолженность общества перед ФНС на момент введения процедуры внешнего наблюдения в мае составляла более 88,9 млн руб. В сентябре с заявлением о включении в реестр кредиторов с требованием более 3,45 млн руб. в суд обратилось ООО «Вагонное депо „Балахонцы“». По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «УралВагонРемонт» занимается консультированием по вопросам коммерческой деятельности и управления. По данным «СПАРК-Интерфакс», 75% долей в обществе принадлежит экс-депутату краевого заксобрания Юрию Елохову и 25% — бывшему мэру Перми Игорю Шубину. Генеральным директором является Лариса Чупина. По итогам 2017 года компания отчиталась о выручке в 389,6 млн руб. и прибыли в 5,8 млн руб.