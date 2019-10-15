Новым замминистра транспорта стал замдиректора Центра безопасности дорожного движения

Новым заместителем министра транспорта Пермского края стал Михаил Бобров, ранее занимавший пост замдиректора краевого Центра безопасности дорожного движения. По данным источника в кабмине, новый зам вышел на работу с 7 октября. Господин Бобров стал курировать информационные технологии в минтрансе. Его предшественник — замминистра Илья Нестеровский минувшим летом уволился из ведомства по собственному желанию и вернулся в Москву.

Михаил Бобров начинал свою карьеру в IT-службе «Пермрегионгаза», работал начальником управления информационных связей администрации Перми, замглавы Мотовилихинского района.