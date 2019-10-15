Общественник требует обязать мэрию предоставить документацию по благоустройству парков

Пермский общественник Денис Галицкий обратился с административным иском к управлению внешнего благоустройства города о признании незаконным отказа в предоставлении проектной документации на благоустройство парков, скверов и других общественных пространств до 2023 года. Как сообщает пресс-служба Ленинского райсуда, ему было отказано в связи с наличием в документации информации, закрытой для общего пользования. Как говорит господин Галицкий, проектная документация необходима ему для формирования предложений по ее улучшению. Денис Галицкий полагает, что ответчик нарушает право истца на доступ к информации о деятельности местного самоуправления и на осуществление местного самоуправления.