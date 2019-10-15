«Сибмост групп» войдет в число кредиторов «Сибмоста» с долгом 28 млн рублей

Московское «Сибмост групп» войдет в реестр кредиторов мостостроительной компании «Сибмост» с долгом 28 млн руб. На прошлой неделе компания подала в суд ходатайство о признании погашенными требований кредиторов «Сибмоста» первой и второй очереди, а также о замене кредитора в реестре требований. «Речь идет о выкупе налоговой задолженности "Сибмоста" на сумму 28 млн руб. Через суд будет оформлено правопреемство»,— уточнили “Ъ-Сибирь” в «Сибмост групп».

Дело о банкротстве «Сибмоста» рассматривается с 2016 года. Общая сумма предъявленных требований — около 8 млрд руб., основной кредитор — Сбербанк. В мае 2019 года в «Сибмосте» было введено наблюдение. В портфеле у АО «Сибмост» — госконтракты по строительству в Новосибирске третьего моста через Обь, четвертого автодорожного моста через Енисей в Красноярске, Восточного обхода Новосибирска, обходов Черногорска (Хакасия), Мариинска (Кузбасс).

До 2017 года компанией владели Альберт и Владислав Кошкины. Осенью 2017 года они продали свои акции за 1 руб. ООО «Сибмост групп», которым владеют структуры АФК «Система» (38%), Сбербанка (24%), ООО «Звенигородская ДСК» (29%) и Араз Мехдиев (9%).

О собственниках «Сибмоста» читайте в материале “Ъ-Сибирь” «Royal в мостах»

Оксана Павлова