С 2020 года Сбербанк начнет продавать кофе в отделениях

В отделениях Сбербанка с 2020 года будет продаваться кофе, сообщил «РИА Новости» первый заместитель председателя правления банка Александр Ведяхин.

«Я думаю, что уже в 2020 году проект может быть переведен в практическую плоскость. Цена чашки кофе у нас будет очень конкурентоспособной»,— рассказал о проекте господин Ведяхин.

Сначала нововведение коснется отделений в крупных и средних российских городах. Если пилотный проект будет успешным, то продажа кофе распространится на все отделения банка. Сейчас Сбербанк ведет переговоры о партнерстве с несколькими сетями кофеен.

О стратегии развития Сбербанка — в интервью “Ъ” его главы «Надо ограничивать не компании, а государство».