С 2020 года Сбербанк начнет продавать кофе в отделениях

В отделениях Сбербанка с 2020 года будет продаваться кофе, сообщил «РИА Новости» первый заместитель председателя правления банка Александр Ведяхин.
«Я думаю, что уже в 2020 году проект может быть переведен в практическую плоскость. Цена чашки кофе у нас будет очень конкурентоспособной»,— рассказал о проекте господин Ведяхин.
Сначала нововведение коснется отделений в крупных и средних российских городах. Если пилотный проект будет успешным, то продажа кофе распространится на все отделения банка. Сейчас Сбербанк ведет переговоры о партнерстве с несколькими сетями кофеен.
О стратегии развития Сбербанка — в интервью “Ъ” его главы «Надо ограничивать не компании, а государство».
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