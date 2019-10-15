«Аэроэкспресс» запускает автобусы между Москвой и Шереметьево

С 15 октября компания «Аэроэкспресс» запускает постоянный автобусный маршрут от станции метро «Ховрино» Замоскворецкой линии до терминала B аэропорта Шереметьево. Время в пути составит 20 минут, стоимость проезда — 150 руб.

Автобусы нового маршрута будут ходить с 7:30 до 21:00 каждые 15 минут. Билет можно будет приобрести на сайте компании, в мобильном приложении или у водителя. Проезд для детей младше семи лет будет бесплатным. Автобус следует без остановок.

Сколько ехать от Ховрино до @svo_airport?

Маршрут новых экспресс-автобусов проходит по платной трассе М-11 от транспортно-пересадочного узла Ховрино до Северного терминального комплекса аэропорта (терминал В). pic.twitter.com/WM2hiJVbfg — Аэроэкспресс (@aeroexpress) 13 октября 2019 г.

Сейчас поезда «Аэроэкспресса» ходят только до терминалов D, E, F. До терминала B можно добраться на поездах межтерминальной подземной линии, городских автобусах, такси или собственном автомобиле. Прокладку железнодорожной линии до терминала B и строящегося C планируется закончить в 2022 году.

После ввода терминала B (на месте старого Шереметьево-1) в начале 2018 года пропускная способность аэропорта выросла с 40 млн до 58 млн человек в год.

Об инвестициях в строительство и реконструкцию московского аэропорта — в материале “Ъ” «Шереметьево посчитало окупаемость».