День народного единства России (4) в Оренбурге и многих других городах нашей страны отметят «Большим этнографическим диктантом». Эта всероссийская акция, как сообщают организаторы, позволит оценить уровень этнографической грамотности граждан, их знания о народах, проживающих в Российской Федерации, а также поспособствует укреплению межнационального мира и гармонизации межэтнических отношений.

Планетарий, первый в СССР, открылся в Москве ровно 90 лет назад, 5 ноября 1929 года. В тот год Владимир Маяковский написал стихи: «Должен каждый пролетарий посмотреть на планетарий». Посмотреть было на что — зал на 1400 мест, перекрытый куполом диаметром 27 м. В 2019 году по случаю юбилея главный «звездный дом» страны подготовил для любителей астрономии мобильное приложение для iOs и Android.

День рождения вытрезвителя в России — 7 ноября. Именно в этот день в 1902 году в Туле за счет городской казны открылся первый в стране «приют для опьяневших», чтобы «дать бесплатное помещение, уход и медицинскую помощь тем лицам, которые будут подбираемы чинами полиции или иным способом на улицах города Тулы в тяжелом и бесчувственно пьяном виде и которые будут нуждаться в медицинской помощи».

Международный день бухгалтерии (День бухгалтера) во многих странах отмечают 10 ноября. Дата выбрана не случайно: 10 ноября 1494 года в Венеции была опубликована книга Луки Пачиоли «Все об арифметике, геометрии и пропорции», в которой автор не только суммировал знания о современной математике, но и подробно описал бухгалтерское дело в Венеции, крупнейшем коммерческом центре того времени.

Туман на Казанскую осеннюю (4) — жди ростепели. Если пойдет дождь, то следом за дождем и зима придет: «На Казанскую с утра дождь, а ввечеру сугробами снег лежит». Ясный день на Казанскую — к скорому похолоданию: «С Казанской мороз не велик, да стоять не велит». Если Димитриев день (8) со снегом, то и Пасха будет со снегом. Багряная заря на Дмитрия — к ветрам. На Дмитрия тепло — жди суровой зимы.