Движение — ум

Неврология

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Как улучшить работу мозга, придумали ученые из Стэнфордского университета (США). Они обнаружили, что у мышей, которые днем безостановочно бегали в колесе в течение месяца, количество нейронов увеличилось по сравнению с их малоподвижными собратьями. Но самое интересное оказалось дальше, когда ученые сделали переливание крови от «спортивных» мышей грызунам-ленивцам. После этой процедуры последние продемонстрировали лучшие результаты тестирования на память и способность к обучению.

По мнению ученых, все дело в определенном белке — кластерине, который расщепляет клеточный мусор, его уровень напрямую зависел от физической активности.

«Наш метод позволит улучшить состояние людей с некоторыми заболеваниями, например с артритом»,— говорит автор исследования Ричард Фаррагер.





Физиология

Это к снегу!

Ломит ноги к перемене погоды? Ученые из Манчестерского университета (Великобритания) доказали, что это не эмоции, а научный факт. Помогло зафиксировать это разработанное мобильное приложение для смартфонов. С его помощью почти 3 тысячи добровольцев с такими хроническими заболеваниями, как фибромиалгия, артрит, мигрень, нейропатия, записывали свои симптомы, а приложение определяло геолокацию, чтобы ученые могли установить, какая погода была в конкретный момент времени. Больше всего усиливала болевые ощущения высокая влажность воздуха. Определенную роль играли и изменения атмосферного давления, и скорость ветра. «Зная, что погода действительно влияет на самочувствие, пациенты с хронической болью смогут планировать свои дела с учетом прогноза погоды»,— считает автор работы Уилл Диксон.





Эпидемиология

Инфекция на почве стресса

Фото: Depositphotos / PhotoXPress.ru

Люди, подверженные стрессу, с большей вероятностью могут заразиться тяжелыми инфекциями, поскольку он ослабляет их иммунную систему. К такому выводу пришли ученые из Исландского университета, проанализировав данные более 1,5 млн человек, переживших стресс в результате тяжелой утраты или автоаварии. Оказалось, у них был повышенный риск развития сепсиса, менингита и эндокардита (воспаление внутренней оболочки сердца). По мнению ученых, стресс повышает уровень глюкокортикоидов — гормонов, которые естественным образом подавляют иммунную систему. Еще одна причина повышенной уязвимости — всплеск воспалительных цитокинов, который вызывает стресс. В результате может возникнуть дисбаланс, усугубляющий будущие инфекции, объясняют ученые.





Стоматология

Лишний вес — плохие зубы

Риск развития кариеса намного выше у людей, страдающих ожирением, заявляют ученые из Королевского колледжа Лондона. До сих пор было принято считать, что в проблеме виноваты патогенные микроорганизмы, которые выделяют кислоту, разрушающую зубную эмаль. Но недавнее исследование выявило новую причину — изменения в обмене веществ, вызванные ожирением. У взрослых с избыточным весом и ожирением кариес разной степени тяжести встречался почти в два раза чаще, чем у имеющих вес в пределах нормы. А пристрастие к сладким напиткам только усугубляло ситуацию. «Это важно учитывать тучным людям, ведь у них есть еще одно "отягчающее" обстоятельство»,— говорит соавтор исследования Сирша О’Тул.





Цифры

Чем болели в отпусках?

Инфекции — одна из частых причин, по которой отдыхающие за границей обращаются в страховую за медпомощью. Если в прошлом году был «популярен» вирус Коксаки, которым болели туристы в Турции, то в этом году в Таиланде была объявлена эпидемия лихорадки денге. Еженедельно в страховую обращались 1–2 человека с симптомами этого заболевания. Но намного чаще отпускники звонили страховщикам, потому что их покусали обезьяны. И абсолютно во всех странах за медпомощью в основном обращались женщины в связи с недомоганием или заболеванием своих родных.





Психиатрия

Белок одержимости

Белки, ответственные за нашу импульсивность, обнаружили в центральной нервной системе ученые из Университета Южной Калифорнии (США). Это нейропептиды — белки, которые «контролируют» наш аппетит. Ученые выяснили, что этот белок участвует в передаче импульсов в зоны мозга, связанные с эмоциями и реакциями торможения. Это доказали на крысах, которым предлагалось нажимать на рычаг, чтобы получить угощение. Грызуны, которым снизили количество нейропептидов, проявляли нетерпение, безостановочно жали на рычаг и ради сиюминутного удовольствия готовы были отказаться от угощения, которое надо было ждать. «Этот белок, по-видимому, и запускает психические расстройства — от переедания до пристрастия к азартным играм, наркомании и даже болезни Паркинсона»,— считает автор работы Скотт Каноски.





Гастроэнтерология

Микробы тоже любят кофе

Фото: Depositphotos / PhotoXPress.ru

Еще одну пользу кофе обнаружили ученые из Медицинского колледжа Бейлора (США). В ходе исследования они впервые взяли образцы кишечного микробиома непосредственно из различных отделов толстой кишки во время колоноскопии. У тех, кто выпивал в день две чашки кофе и больше, состав микробиоты был разнообразнее и здоровее по сравнению с теми, кто предпочитал другие напитки. Весь кишечник любителей кофе равномерно населяли бактерии, обладающие противовоспалительными свойствами и усиливающие обмен веществ. Механизм взаимодействия бактерий и организма пока до конца неясен. «Но мы можем успокоить кофеманов: наслаждайтесь кофе, он даже полезен для микробиоты, которая играет существенную роль в здоровье»,— говорит автор исследования Ли Цзяо.