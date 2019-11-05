Никакой пиротехники

Калифорния охвачена огнем. Горит 20 тысяч гектаров. Ситуацию осложняет ветер (на этом фото видно, как его порывы разносят раскаленную беду). Уничтожены десятки зданий, сотни под угрозой. Почти 200 тысяч жителей эвакуированы. Пожар угрожает некоторым районам Лос-Анджелеса, в том числе тем, в которых живут голливудские звезды. Свои дома пришлось покинуть баскетболисту Леброну Джеймсу, актеру Райану Филиппу и бывшему губернатору штата Арнольду Шварценеггеру. «Если вы попали в зону эвакуации, отнеситесь к этому серьезно… Я благодарен лучшим пожарным в мире. Они настоящие герои»,— прокомментировал он ситуацию. Из-за наступающего на город огня ему не просто пришлось покинуть собственный дом, но и отменить в Голливуде премьерный показ нового фильма «Терминатор: темные судьбы»: со стихией не поспоришь