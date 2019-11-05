Билл де Блазио, мэр Нью-Йорка

Птичку жалко

Городской совет Нью-Йорка одобрил запрет фуа-гра — специально приготовленную печень откормленного гуся или утки. С 2022 года за продажу блюд с добавлением этого продукта рестораторов ожидает штраф 2 тысячи долларов. Таким образом мэр Нью-Йорка Билл де Блазио откликнулся на многочисленные акции протестов, которые в последние годы проводили зоозащитники. Основной их упрек — негуманный способ откармливания птиц. Надо отметить, что Блазио всегда идет в ногу со временем и активно отзывается на общественную повестку. Он придерживается левых взглядов, ненавидит миллионеров и старается сделать Нью-Йорк «открытым городом-прибежищем для всех», выступая против политики Трампа. Наиболее известные его инициативы до сегодняшнего дня — самая жесткая в истории штата кампания по борьбе с курением, планы закрыть главный тюремный комплекс города Райкерс-Айленд и активное строительство социального жилья для бедных. Несмотря на то что Блазио стал мэром во второй раз, его правление часто вызывает критику. Например, когда он пытался ограничить деятельность мобильных приложений такси. Против новой инициативы мэра с фуа-гра уже выступили рестораторы и фермеры. Сегодня производство и продажа фуа-гра полностью запрещены в Великобритании, Израиле и Индии.

Елена Кудрявцева