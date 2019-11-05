Дариус, собака

Воля к побегу

Российский миллиардер Олег Дерипаска пообещал «ценный подарок» тому, кто поможет найти пропавшего в Красноярске пса. Финансируемый бизнесменом приют для животных отдал 10-месячного питомца по кличке Дариус «в хорошие руки», но тот практически сразу дал деру от новых хозяев. «Устроили его в семью, а он сбежал искать приключений,— сетует Дерипаска на своей странице в сосетях.— Вырос в приюте, жизни не знает, на улице пропадет. Давайте разыщем. Нашедшему — ценный подарок от меня лично». Миллиардер сообщил о приметах хвостатого беглеца и опубликовал его фотографии. Подписчики умиляются: «Какой красивый, прям вылитый Вы!» И переживают: скоро в Красноярске наступят серьезные холода, а у Дариуса шерстка так себе. Нашлись и те, кто выясняет, какой подарок положен за «крупного, худого и длинноногого пса чепрачного окраса», и те, кто уже обнаружил беглеца,— предлагают разнообразных тощих щенков на выбор, даже из Киева пишут якобы нашедшие Дариуса граждане. Но большинство собачников Рунета, не жалея эпитетов, просто восхваляют благотворителя: его фонд содержит приюты для бродячих собак в Красноярске, Иркутске, Сочи, Абакане и Наро-Фоминске — в прошлом году на них было потрачено 250 млн рублей. Знатоки утверждают: это настоящие вип-гостиницы для дворняг — с современным оборудованием, просторными вольерами, ветеринарными клиниками, где работают кинологи и зоопсихологи. Может, Дариус туда и пытается вернуться?

Наталья Радулова