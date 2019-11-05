Максим Каплинский, друг пограничников

Юный Сусанин

Белорусский девятиклассник помог задержать нарушителя государственной границы. Вечером у магазина в агрогородке Пограничный Гродненской области к Максиму Каплинскому подошел подозрительный мужчина с рюкзаком: «Мальчик, где Польша?» Максим состоит в местном отряде «Юный друг пограничников», поэтому сразу почуял неладное — «А пуговки-то нету от левого кармана/ А сшиты не по-русски короткие штаны,/ А в глубине кармана — патроны от нагана/ И карта укреплений советской стороны»,— поэтому юный Сусанин указал незнакомцу неверное направление, а сам тут же позвонил на заставу. «Затем школьник продолжил наблюдать за потенциальным нарушителем границы до прибытия тревожной группы»,— сообщает пресс-служба Госпогранкомитета. Задержанный оказался 25-летним гражданином России, который в 2017 году уже пытался нарушить белорусскую границу и тогда же был депортирован с запретом въезда в Белоруссию. Теперь злостного нарушителя, так и не додумавшегося за два года установить GPS-навигатор или хотя бы купить бумажную карту, ждет уголовное дело, а бдительного школьника — награда. Командование заставы уже поблагодарило Максима, а в соцсетях ему шлют сообщения: «Молодой человек, извините, а не подскажете, как пройти в США?»

Наталья Радулова