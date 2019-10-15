В Дагестане три человека госпитализированы с подозрением на сибирскую язву

В Дагестане в селе Новокули с подозрением на заражение сибирской язвой были госпитализированы три местных жителя, сообщили ТАСС в министерстве здравоохранения региона. У двоих заболевший диагноз подтвердился.

Сибирская язва — это особо-опасное инфекционное заболевание, проявляющееся у человека в виде карбункулов на коже и повышением температуры тела. Источником инфекции являются дикие и домашние животные.

Все трое госпитализированных находятся в Республиканском центре инфекционных болезней в Махачкале. Они находятся в состоянии средней степени тяжести, их жизни ничего не угрожает.