Челябинский застройщик построит в Екатеринбурге клубный поселок

Челябинская компания АПРИ «Флай Плэнинг», связанная с самым богатым депутатом Челябинска Александром Букреевым, в 2020 году выйдет на рынки Екатеринбурга, Москвы и Санкт-Петербурга, сообщил “Ъ” гендиректор компании Владимир Савченков.

Застройщик планирует построить в этих городах поселки клубного типа жилой площадью около 100 тыс. кв. м. Аналогичный проект «Флай Плэнинг» уже реализовала в Челябинске — это поселок «Привилегия». Финансировать новые проекты девелопер намерен за счет выпуска биржевых облигаций — через этот механизм ранее компания уже привлекла 500 млн руб. Сделки по покупке земельных участков еще не закрыты.

Вложения в один поселок с малоэтажными домами составят 3,5–4 млрд руб., 20% из них — собственные средства, компания также планирует привлечь проектное финансирование. Господин Савченков уточнил, что банки уже открыли АПРИ «Флай Плэнинг» три кредитные линии на сумму до 2,5 млрд руб.

Как замена средств дольщиков эскроу-счетами вынуждает девелоперов искать другие способы финансирования проектов, читайте в материале «Ъ».