Городские власти ведут мониторинг трещины в доме на Ленина, 72а

Председатель ТСЖ «Стометровка» (дом по ул. Ленина, 72а) Татьяна Глухих пояснила «Ъ-Прикамье» причины возникновения трещина в несущих стенах здания. Ранее «Ъ-Прикамье» сообщил, что она появилась из-за строительства бани. Сейчас на стене здания установлены маячки, чтобы наблюдать за ее состоянием.

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

По ее словам, в начале 2000-х годов на первом этаже здания перестраивали помещения, собственник расширял коммерческие площади для торговли, проводились выемки грунта. Жители были обеспокоены тем, что строительные работы могут поставить под угрозу фундамент дома, в профильные органы власти были направлены соответствующие заявления. Однако в полученных ответах сообщалось, что проводимая реконструкция законна, нарушений за собой не влечет.

«В заключении не учли, что наш дом стоит в устье подземной реки. При строительстве дома сюда привозили грунт, так как здесь происходило заболачивание, - пояснила Татьяна Глухих. – Однако во время реконструкции площадей на первом этаже строители, видимо, все же что-то нарушили, и в стенах появились трещины». В 2015 году трещины в стенах были загерметизированы, сейчас их по-прежнему можно увидеть, но они не увеличиваются в размерах».

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

В начале 2019 года в несущей стене здания была обнаружена новая трещина. По словам госпожи Глухих, трещину случайно обнаружила новая собственница одной из квартир во время ремонта. Жители дома выяснили, что один из новых собственников коммерческих площадей на первом этаже здания сделал перепланировку с нарушениями (обустроил проем в стене), это и повлекло образование трещины. Председатель ТСЖ пояснила, что новый собственник этого помещения уже укрепил стену.

Как сообщили в администрации Перми, обращения по трещине в доме уже поступали в администрацию района, их отправили в Инспекцию государственного жилищного надзора (ИГЖН), которая держит вопрос на контроле. По требованию ИГЖН ТСЖ «Стометровка» установила маячки для наблюдения за трещиной.

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Татьяна Глухих добавила, что нести угрозу для состояния дома на ул. Ленина, 72а может и грядущее строительство внутридомового проезда вдоль здания. Напомним, городские власти планируют масштабные изъятия частных земель в центре Перми для создания внутридомовых проездов. Так, на территории, принадлежащей собственникам дома по ул. Ленина, 72а, планируется проложить дорогу (вдоль дома). «Мы участвовали в слушаниях, где обсуждалось планируемое строительство дорог, встречались с мэром города Дмитрием Самойловым, отправляли обращения в прокуратуру и другие ведомства. Просили обследовать дом, но 3 октября увидели постановление администрации, что все изменения уже приняты и дороге быть», - заявила председатель ТСЖ «Стометровка».