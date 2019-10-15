Федеральный чиновник перенес визит в Пермь

Как стало известно „Ъ-Прикамье “, федеральный вице-премьер и руководитель оргкомитета по подготовке к 300-летию краевой столицы Виталий Мутко перенес свой визит в Пермь на более позднюю дату.

Предварительно, его однодневный визит изначально планировался на 18 октября. По некоторым данным, в его графике на этот день оказалось мероприятие с руководством страны.

В Перми Виталий Мутко должен провести заседание оргкомитета по подготовке к 300-летию. Предполагается, что на мероприятии будет утвержден план культурных мероприятий к юбилею.