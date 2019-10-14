ПАО «НБД-Банк» расширяет перечень сервисных услуг для клиентов

С 14 октября НБД-Банк увеличивает время приема и проведения платежных поручений через систему «Интернет-Банк» для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц. Теперь все платежи, отправленные через систему «Интернет-Банк», принимаются к исполнению до 19.00 (в рабочие дни).

Продолжительность операционного дня увеличилась на 3 часа, что значительно расширяет возможности для всех наших клиентов вне зависимости от региона ведения бизнеса.

«Осенью, когда деловой сезон начинает набирать обороты, мы традиционно отмечаем рост объемов платежей. Тенденция к увеличению интенсивности работы наших клиентов и количества безналичных операций требует и совершенствования сервисных услуг. Мы всегда чутко отслеживаем потребности клиентов НБД-Банка и стараемся сделать работу с нами еще более удобной и комфортной!» – отметил начальник Управления по развитию филиальной сети ПАО «НБД-Банк» Андрей Ардабьевский.

Публичное акционерное общество «НБД-Банк» – межрегиональный банк, специализирующийся на развитии малого и среднего бизнеса. Основан в 1992 году. На сегодняшний день сеть НБД-Банка включает 25 офисов в шести российских регионах: Нижегородской, Кировской, Пензенской и Ивановской областях, а также в Чувашской Республике и Республике Марий Эл.



В 2019 году международное рейтинговое агентство Moody’s Investors Service подтвердило долгосрочный депозитный рейтинг НБД-Банка по национальной и иностранной валюте на уровне Ва3, долгосрочный рейтинг риска контрагента на уровне Ba2. Также рейтинговое агентство RAEX (Эксперт RA) присвоило НБД-Банку рейтинг кредитоспособности на уровне ruBBB. Прогноз по рейтингам стабильный.



Основная работа НБД-Банка направлена на активную поддержку регионального малого и среднего бизнеса – крайне важного для общего развития экономики и создания рабочих мест. НБД-Банк разрабатывает и предлагает предпринимателям комплексные программы по решению бизнес-задач, предоставляет ресурсы для реализации долгосрочных проектов. Предоставление предприятиям долгосрочных финансовых ресурсов возможно, в том числе, благодаря развитому сотрудничеству НБД-Банка с российскими и международными финансовыми институтами.