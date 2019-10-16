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Первый хакатон Теплоэнерго в Нижнем Новгороде дал новые возможности для решения важных вопросов теплоснабжения и продемонстрировал большой потенциал студентов нижегородских вузов. Об этом на закрытии мероприятия заявил генеральный директор АО «Теплоэнерго» Илья Халтурин.

Соревнование разработчиков, инициированное Теплоэнерго и направленное на выявление и развитие потенциала специалистов в сфере цифровых технологий, состоялось 12-13 октября на базе ННГУ имени Н.И. Лобачевского. Призовой фонд компании-организатора составил 150 тысяч рублей.

В результате 36 часов мозгового штурма первое место за проект по теме «Создание единой системы управления технологическими процессами АО «Теплоэнерго» заняла команда «Синий Git» ИИТММ ННГУ. На втором месте с концептом системы электронного согласования проведения земляных работ оказалась команда ННГАСУ «Пятый элемент». Команда «Карантин» НГТУ им. Р.Е. Алексеева заняла третье место, предложив свое решение по созданию единой системы управления технологическими процессами АО «Теплоэнерго».

Могу сказать, что мы получили хорошие концептуальные предложения. На наших производственных участках, безусловно, найдут применение те проекты, которые ребята показали и готовы дальше развивать.





Ряд проектов имеет такую серьезную степень проработки, что фактически их можно применять в самый кратчайший промежуток времени», – заявил по итогам хакатона Илья Халтурин.